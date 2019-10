Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radlader entwendet

Erfurt (ots)

Am Donnerstag den 03.10.2019 kam es in der Zeit von 03:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Einbruch auf das Betriebsgelände der Universal-Agrar GmbH in der Straußfurter Straße in Erfurt-Mittelhausen. Durch den oder die bisher unbekannten Täter wurde von dem Gelände ein roter Radlader im Wert von 12.000 Euro entwendet, nachdem des Eingangstor gewaltsam geöffnet wurde. Die Polizei im Erfurter Norden sucht Zeugen, welche Angaben zu den Tätern sowie dem Verbleib des auffälligen Radladers machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 0361-7840 0 beim Inspektionsdienst Nord zu melden. (JZ)

