Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Gärtnerei

Erfurt (ots)

Markenwerkzeug im Wert von knapp 1.000 Euro sowie Kleingeld gelangte in die Hände von Einbrechern, die in der Nacht zum Dienstag im Erfurter Norden in eine Gärtnerei eingebrochen sind. Die Täter beschädigten die Tür einer Garage und hinterließen somit auch Sachschaden. Die Eigentümer stellten den Einbruch frühmorgens bei Arbeitsbeginn fest. (CD)

