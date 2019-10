Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vor Wut Geldautomaten beschädigt

Sömmerda (ots)

Wütend muss ein Mann am Dienstag gewesen sein, der am frühen Morgen in einer Bankfiliale in Sömmerda Geld abheben wollte. Nachdem ihm der Geldautomat aus bisher unbekannten Gründen kein Geld herausgab, schlug der Mann mit seiner Faust vor Wut das Display des Automaten kaputt. Dank einer Überwachungskamera wurden auch Aufnahmen gefertigt, die den Ermittlern sicherlich dienlich sein werden. (CD)

