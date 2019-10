Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw erfasste Radfahrerin

Erfurt (ots)

Ein Verkehrsunfall hätte am Dienstagabend für eine Fahrradfahrerin schlimm enden können. Sie war abends mit ihrem Fahrrad in Erfurt-Bindersleben unterwegs, als sie an einer Ampel von einem Mercedes Sprinter Lkw überholt wurde. Der Lkw bog rechts ab und übersah dabei die Radfahrerin, die sich neben dem Fahrzeug befand. Die 30-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte auf den Gehweg. Das Fahrrad verkeilte sich im Radkasten des Fahrzeugs. Der Fahrer jedoch fuhr jedoch zunächst ohne Anzuhalten weiter, bis eine Zeugin den Fahrer zum Anhalten bewegen konnte. Die Radfahrerin hatte nochmal großes Glück, dass ihr Schlimmeres erspart blieb. Sie kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Klinikum gebracht. (CD)

