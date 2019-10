Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Einfamilienhaus

Erfurt (ots)

Am hellerlichten Tag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Erfurt-Gispersleben eingebrochen. Als die Besitzer am späten Montagnachmittag nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest. Das gesamte Haus befand sich im durchwühlten Zustand. Offenbar hatten die Einbrecher gezielt nach Bargeld gesucht. In deren Hände fielen Sparbücher und 10 Euro aus einem Sparschwein. (CD)

