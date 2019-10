Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferkabeldiebstahl

Erfurt (ots)

Ca. 70 Meter Kupferkabel verschwanden am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in der Rosa-Luxemburg-Straße. Die Täter machten sich an einem Stromverteilerkasten zu schaffen und gelangten dadurch an wertvolle Teilstücke von Kupferkabel. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 245969. (CD)

