Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurde am Montagvormittag ein 36-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er hatte auf der Bundesstraße 176 zwischen Sömmerda und Frohndorf zu spät bemerkt, dass vor ihm ein Autofahrer an einer Ampel abbremsen musste. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem VW Passat nicht mehr verhindern. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen kam es zum Sachschaden. (CD)

