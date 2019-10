Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pflanzendiebe kamen in Garten

Landkreis Sömmerda (ots)

Verärgert war eine Gartenbesitzerin am Montag in Großneuhausen. Bei ihr waren Diebe im Garten, die mehrere Pflanzen und Büsche ausgegraben hatten. Der Geschädigten entstand neben dem Verlust ihrer Pflanzen auch Sachschaden an ihrem Zaun, den die Diebe kaputt machten. Der Diebstahl muss zwischen Sonntag und Montagnachmittag erfolgt sein. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

