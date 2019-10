Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

Erfurt (ots)

Auf ein in Fahndung stehendes Fahrrad stießen Polizeibeamte am Dienstag bei einer Personenkontrolle. Eine 19-Jährige war mit dem Fahrrad in der Straße An der Lache unterwegs. Das Fahrrad stand seit ca. zwei Wochen in Fahndung, nachdem es bei Gotha gestohlen wurde. Gegen die 19-Jährige, die bereits wegen anderen Straftaten der Polizei bekannt ist, wurde Anzeige erstattet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. (CD)

