Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos aufgebrochen

Erfurt (ots)

Zurückgelassene Rucksäcke und Handtaschen lockten Diebe auf Parkplätzen im Bereich der Krämpfervorstadt an. Die Besitzer hatten die Taschen in ihren Autos liegen lassen. Die Täter schreckten trotz Nachmittagszeit nicht einmal davor zurück, in die Autos einzubrechen. In zwei Fällen schlugen die Diebe am frühen Dienstagmorgen zu. In allen Fällen befanden sich persönliche Sachen in den Taschen u.a. auch Bargeld. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Um einen Diebstahl aus Fahrzeugen zu vermeiden, rät die Polizei keine Taschen und Wertgegenstände in parkenden Fahrzeugen zurückzulassen, sondern immer mitzunehmen. (CD)

