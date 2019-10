Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teiledieb gefasst

Erfurt (ots)

Dank der Hinweise eines Zeugen konnte die Polizei in Erfurt heute Morgen einen Dieb festnehmen. Der Zeuge beobachte, wie sich der Dieb zusammen mit einem zweiten Mann in der Erfurter Löbervorstadt mit Werkzeug an Fahrrädern zu schaffen machte. Als sie fertig waren, fuhren sie mit ihren mitgebrachten Fahrrädern weg. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte einen der Männer stellen. Seinem Begleiter gelang die Flucht zu Fuß. Der 24-jährige Festgenommene hatte neben einem Satz Laufräder zahlreiche Fahrradteile in seinem Rucksack verstaut, die er von verschiedenen Fahrrädern abgebaut hatte. Der 34-Jährige ist der Polizei bereits wegen vieler anderer Delikte bekannt. (CD)

