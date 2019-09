Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufbruch von Zigarettenautomaten

Sömmerda (ots)

Zigarettenschachteln in noch unbekannter Menge erbeuteten unbekannte Täter am Sonntag in Sömmerda. Die Täter brachen gegen 04:40 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Leubinger Straße auf und richteten hierbei über 1.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei hat Anzeige wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

