Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schlangenlinien

Erfurt/Sömmerda (ots)

Über Notruf erreichte die Polizei am Samstagnachmittag die Mitteilung eines Autofahrers, dass ein Autofahrer in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 4 bei Elxleben unterwegs sei. Der Opel Corsa konnte kurz darauf in Höhe der Abfahrt Marbach gestoppt werden. Der Atemalkoholtest zeigte bei dem 34-jährigen Fahrer über 2 Promille an. Für den Mann war damit die Fahrt zu Ende. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell