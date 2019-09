Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher ertappt

Erfurt (ots)

Drei Einbrecher ahnten am Samstag offensichtlich nicht, dass sich der Ladenbesitzer trotz Nachtzeit noch in seinem Geschäft befand. Während das Trio mit Werkzeug versuchte die Tür und ein Fenster des Geschäfts in der Johannesstraße aufzubekommen, wurde der Ladenbesitzer hellhörig. Er eilte zum Fenster und stellte das Trio zur Rede. Das führte zur Auseinandersetzung, wobei der Ladenbesitzer leichte Verletzungen davontrug. Das Trio flüchtete anschließend in Richtung Magdeburger Allee. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die flüchtigen Täter nicht gestellt werden. (CD)

