Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb mit teurem Parfüm geschnappt

Erfurt (ots)

Ein 26-Jähriger ist am Samstag in einer Drogerie im Stadtzentrum von Erfurt beim Diebstahl erwischt worden. Der Ladendetektiv erkannte den Mann wieder, der bereits einen Tag zuvor im gleichen Laden Parfüm im Wert von knapp 300 Euro gestohlen hatte. Nur dieses Mal hatte der Dieb schlechte Chancen. Der Ladendetektiv konnte den jungen Mann aufhalten und zur Rede stellen. Er hatte sich wieder zwei hochwertige Parfüms in seine Tasche gesteckt, dieses Mal im Wert von knapp 200 Euro. Der Dieb wurde anschließend vorläufig festgenommen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell