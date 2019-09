Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Belästigung im Bus gesucht!

Erfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13:45 Uhr in der Buslinie 30 in Fahrtrichtung Stotternheim zu mehreren Straftaten durch einen 31 Jahre alten Mann. Dieser setzte sich zunächst auf einen freien Platz neben einem 17-jährigen Mädchen. Kurz darauf begann der Mann die junge Frau körperlich zu bedrängen und zu belästigen. In der Folge nahm der Mann ihr den Fahrschein ab. In Stotternheim stieg das Mädchen aus, der Mann folgte ihr prompt. Die 17-jährige konnte jedoch ihre Mutter und diese wiederum die Polizei verständigen. Im Nahbereich konnte der Mann dann durch die Polizei festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten zudem Betäubungsmittel sowie vermutliches Diebesgut fest- und sichergestellt werden. Einen gültigen Fahrschein besaß der Mann selbst nicht. Gegen den Mann wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall in der Buslinie 30 vom Zoopark in Richtung Stotternheim beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 0245550 zu wenden. (FW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell