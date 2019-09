Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleinkraftrad wieder aufgefunden (Update)

Kölleda (ots)

Das am Sonntagmorgen in Kölleda als gestohlen gemeldete Kleinkraftrad wurde durch Zeugen in Buttstädt wieder aufgefunden. In den Ermittlungen konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Dieser ist nach eigenen Einlassungen auch ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit dem Krad gefahren. Das Krad konnte nach erfolgter kriminaltechnischer Arbeit seinem Eigentümer wieder übergeben werden. Zum konkreten Tatablauf sind aber noch weitere Ermittlungen notwendig, da der Beschuldigte hier widersprüchliche Angabe machte. (TS)

