Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versteckspiel mit Folgen

Erfurt (ots)

In den Abendstunden des 28.09.2019 wurden die Beamten des Inspektiondienst Erfurt Süd in die Konrad-Zuse-Straße gerufen. Einsatzanlass waren lautstarke Geräusche aus der Nachbarwohnung, die darauf deuteten, dass dort randaliert wird. Beim Eintreffen konnten die Beamten den 27jährigen Wohnungsinhaber antreffen, welcher nackt durch die Wohnung lief. Seine 39jährige Lebensgefährtin versteckte sich derweil hinter einer Tür und versuchte, Betäubungsmittel vor den Polizeibeamten zu verstecken. Gegen beide Personen lagen mehrere Haftbefehle vor. Während der 27jährige seine beiden Haftbefehle bezahlen konnte, musste der unabwendbare Haftbefehl der 39jährigen vollstreckt und die Frau in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und eine entsprechende Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen das Paar gefertigt. (DS)

