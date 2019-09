Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sömmerda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen wurde durch die Sömmerdaer Beamten ein Kleinwagen kontrolliert. Im Rahmen der routinemäßigen Überprüfung verstrickte sich der 28-jahrige Fahrer in Widersprüche über den Verbleib seines Führerscheins. Bei der Beantwortung der Frage konnte die Polizei behilflich sein. Ihm war vor geraumer Zeit die Fahrerlaubnis als Folge eines Verkehrsverstoßes durch die zuständige Behörde entzogen worden. Damit der junge Mann nicht erneut in Versuchung gerät, sich ans Steuer zu setzen, wurden seine Pkw-Schlüssel vorsorglich sichergestellt. Im Gegenzug leitet die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. (TS)

