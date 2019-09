Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lügen haben kurze Beine

Erfurt (ots)

Ein 31-jähriger Inder hatte am Samstagmorgen die Polizei in Erfurt gerufen. Er gab an, von drei maskierten Tätern ausgeraubt worden zu sein. Genauere Befragungen und Rundumermittlungen führten jedoch zu dem Ergebnis, dass die Geschichte nicht ganz der Wahrheit entsprach. Der Mann hatte seinen Rucksack unbeobachtet in einer Bar stehen lassen, was einen bisher unbekannten Täter zur Wegnahme bewog. Um seiner Aussage mehr Nachdruck zu verleihen und aus Angst, seine gestohlenen Ausweisdokumente nicht wieder zu erhalten, erfand der Geschädigte sein Lügenmärchen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme übergab der reumütige Mann den Beamten nun noch ca. 1,5 Gramm Marihuana, welches er in seiner Hosentasche mitführte. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat und des Besitzes von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest ergab, dass der Mann bereits unter Cannabis-Einfluss stand. (TL)

