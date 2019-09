Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: (Update) Verkehrskontrolle mit einigen Überraschungen

Erfurt (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen im Erfurter Süden brachte einige Überraschungen zu Tage. Beamte des Inspektionsdienst Süd führten gegen 06:30 Uhr Verkehrskontrollen in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Erfurt durch. Hierbei wurde eine Mercedes Van angehalten, in dem sich augenscheinlich zwei Personen befanden. Beim Fahrer ergaben sich schnell Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, weshalb er mit den Feststellungen konfrontiert wurde und schließlich den Konsum auch einräumte. Des Weiteren verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Aus diesem Grund wurde er zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Der Beifahrer musste auf einen herbeigerufenen Fahrer warten, da auch er Alkohol getrunken und keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Während der Wartezeit klopfte es plötzlich am Fahrzeug. Nach kurzer Verwunderung wurde ein 34-Jähriger auf der Rückbank festgestellt, der zuvor nicht aufgefallen war. Beide Fahrzeugnutzer hatten ihn auch nicht erwähnt. Aufgrund abgedunkelter Scheiben war er anfangs auch nicht aufgefallen. Die Überprüfung des 34-Jährigen ergab, dass dieser mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde daher festgenommen und in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt überbracht. Der Beifahrer verblieb schließlich am Fahrzeug und musste auf das Eintreffen eines fahrtüchtigen Bekannten warten, um den Mercedes Van weiterzufahren. Die Durchsuchung des Fahrzeuges verlief dann ohne weitere Überraschung.

Ca. 4 Stunden später konnte dasselbe Fahrzeug wieder durch die schon am Morgen agierenden Beamten in der Rankestraße festgestellt werden. Diesmal fuhr ein 42-jähriger Erfurter den Mercedes Van, der zuvor als Aushilfsfahrer organsisiert worden war. Auch hier ergaben sich Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Damit noch nicht genug, stellte sich heraus, dass auch dieser Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Bei der Durchsuchung der Fahrzeuges wurde zudem eine kleine Menge Marihuana aufgefunden.

Im Zusammenhang mit dem o.a. Fahrzeug wurden zwei Verfahren wegen Fahren unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet, zwei Blutentnahmen durchgeführt, zwei Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das BtmG, sowie ein Haftbefehl realisiert.(PH)

