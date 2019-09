Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl gegen zwei seit Längerem gesuchte Erfurterinnen vollstreckt

Erfurt (ots)

Zwei seit längerem gesuchte Erfurterinnen sind dem Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei am Freitag ins Netz gegangen. Zwei Damen im Alter von 29 und 27 Jahren wurden unabhängig voneinander festgenommen. Zunächst konnte eine 27-Jährige, welche eine nicht unerhebliche Haftstrafe von über 100 Tagen abzusitzen hat, an der Wohnanschrift eines Bekannten im Süden von Erfurt angetroffen werden. Sie war bei jenem Bekannten untergekommen und war daher zunächst nicht mehr auffindbar. Im Rahmen der Ermittlungen konnte jedoch ihr Aufenthaltsort schließlich festgestellt und die 27-Jährige sichtlich überrascht am Freitagnachmittag festgenommen werden.

In der Nacht vom Freitag zu Samstag erblickten Beamte des Inspektionsdienst Süd dann eine weitere gesuchte 29-Jährige, die bei einer Überprüfung in einem Wohnblock im Erfurter Süden plötzlich vor ihnen stand. Auch auf sie wartete eine Haftstrafe von über 2 Jahren. Beim Erblicken der Beamten flüchtete sie sofort zurück ins Gebäude und wurde verfolgt. Nachdem der Sichtkontakt kurz abgebrochen war, wurden weitere Polizeikräfte nachgefordert und das Gebäude systematisch umstellt und abgesucht. Hierbei konnte die Gesuchte schließlich festgestellt werden, als sie versuchte, über einen Nachbareingang zu flüchten. Auch hier erfolgte die Festnahme. Zunächst musste jedoch die Identität der Gesuchten zweifelsfrei geklärt werden. Da sie angab, sich bei einem Bekannten im gleichen Gebäude aufgehalten zu haben, wurde uber die Staatsanwaltschaft Erfurt die Durchsuchung der Wohnung zur Absuche nach einem Ausweisdokument angeordnet. Hierbei konnte jedoch nicht der Ausweis, dafür aber eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Den 20-jährigen Wohnungsinhaber erwartet daher ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Identifizierung der 29-Jährigen erfolgte schließlich auf anderem Wege.

Zum Abschluss wurden beide Damen in eine Justizvollzugsanstalt überführt. (PH)

