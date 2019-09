Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebstahl im großen Stil

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am Freitag gegen 18:00 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bürger, wie 2 Männer von zahlreichen Bekleidungsgegenständen die Etiketten und Diebstahlssicherungen entfernten und anschließend alles in ihr Fahrzeug luden. Die hinzugerufene Polizei konnte die aus Russland und Weißrussland stammenden Männer feststellen und staunte nicht schlecht über die Menge der offensichtlich entwendeten Sachen. Die Kleidung stammt aus verschiedenen Geschäften der Innenstadt und hat einen ungefähren Wert von 3.000 EUR. Wie und wann die ganzen Dinge entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Da die Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen. Heute entscheidet ein Haftrichter über den Verbleib der beiden Diebe.(TL)

