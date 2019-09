Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Sömmerda (ots)

Einen guten Riecher bewiesen die Sömmerdaer Streifenbeamten, als sie am Freitag vormittag innerhalb kurzer Zeit gleich vier per Haftbefehl gesuchte Personen festnehmen konnten. Während drei die offenen Geldstrafen beibringen und somit einen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt abwenden konnten, zeigte sich eine 34-jährige gar nicht einsichtig und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Festnahme. Zudem beleidigte sie die eingesetzten Beamten vom ersten Antreffen bis zur Übergabe an die Justiz fortwährend. Völlig selbstredend "verdiente" sich die polizeibekannte Frau damit neue Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung. (TS)

