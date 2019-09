Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diesel abgezapft

Kölleda (ots)

Am Freitagmorgen wurde von Beginn der Bauarbeiten im Kölledaer Paradiesweg durch die Arbeiter festgestellt, dass unbekannte aus einem Bagger ca. 150 Liter Dieselkraftstoff mit einem Schlauch entwendet haben. Den Schlauch ließen die Täter am Tatort zurück. Durch die Polizei Sömmerda konnte dieser als Spurenträger sichergestellt werden. Die Ermittlungen wegen Diebstahls werden zunächst gegen Unbekannt geführt. Zeugen, die in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Sömmerda zu wenden. (TS)

