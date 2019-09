Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger in Keller

Erfurt (ots)

Ein hochwertiges E-Bike der Marke Kalkhoff und verschiedene Elektrowerkzeuge erlangten unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag bei einem Kellereinbruch in Erfurt-Melchendorf. Ohne großen Schaden anzurichten, gelang es den Tätern die Kellertür in dem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße zu öffnen. Der Wert der Beute wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 242888 entgegen. (CD)

