Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto fuhr gegen Hauswand

Erfurt (ots)

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin am späten Donnerstagnachmittag in Erfurt. Die 30-Jährige wollte vor einem Kindergarten in der Puschkinstraße ausparken. Aufgrund eines technischen Defekts an der Kupplung rollte ihr Opel plötzlich nach vorne, in Richtung einer Hauswand. Sie konnte das Auto nicht mehr zum Stoppen bringen, so dass es vor die Hauswand prallte. An ihrem Auto und der Wand kam es zum Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Zum Glück blieb die Fahrerin unverletzt. (CD)

