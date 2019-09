Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall im Rausch

Sömmerda (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Sömmerda einen Verkehrsunfall verursacht. Sie war mit ihrem Pkw auf dem Parkweg in Richtung Tunzenhausen unterwegs. An der Einmündung, in Nähe der Schwimmhalle, missachtete sie die Vorfahrt einer Skoda-Fahrerin, die von der Rheinmetallstraße gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 23-jährige Verursacherin unter Drogeneinfluss stand. Der Drogenvortest reagierte positiv. Die junge Frau musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (CD)

