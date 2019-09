Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb in Drogerie erwischt

Erfurt (ots)

Ein junger Mann wurde am Donnerstagmittag beim Diebstahl in einer Drogerie im Rieth erwischt. Der 23-Jährige hatte sich verschiedene Drogerieartikel im Wert von über 500 Euro in seine Tasche gesteckt. Ein Ladendetektiv erwischte ihn dabei und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den aus Georgien stammenden Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Magdeburg vorlag. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (CD)

