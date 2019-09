Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Paket geklaut

Erfurt (ots)

Ein Paket von einer Sackkarre verschwand gestern im Schobersmühlenweg. Eine Postzustellerin hatte die Sackkarre kurz in einer Toreinfahrt abgestellt. Sie half gerade einer Frau, deren schweres Paket die Treppen hinauf zu tragen, als die Haustür hinter ihr zufiel und der Dieb seine Chance nutzte und sich ein Paket von der Sackkarre schnappte. Als die Zustellerin zurückkam, fehlte ein Paket. Was sich in dem Paket befand und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist nicht bekannt. (CD)

