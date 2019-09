Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht!

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straftat, die sich heute Morgen in Erfurt zugetragen hat. Das 43-jährige Opfer war gegen 02:20 Uhr zu Fuß in der Magdeburger Allee unterwegs, als er dort auf zwei Männer traf, die ihn nach einer Zigarette fragten. Anschließend sollen beide dann unvermittelt auf ihr Opfer eingeschlagen und auch getreten haben. Nachdem der 43-Jährige am Boden lag, flüchteten die beiden Täter in Richtung Wendenstraße. Beide waren ca. 20 Jahre alt und südländischen Typs. Der 43-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik gebracht. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 243800 zu wenden. (CD)

