Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pistaziendiebe - Erfurt

Erfurt (ots)

Einbrecher müssen in einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt unheimlich schwer zu tragen gehabt haben. Nachdem sie sich den Zutritt über ein Hoffenster verschafften, schleppten sie sagenhafte 600 Kilogramm Pistazien aus dem Geschäft. Der Ladenbesitzer bemerkte am nächsten Morgen die kaputte Fensterscheibe und den Diebstahl seiner Pistazien im Wert von 14.000 Euro. Es ist zu anzunehmen, dass die Diebe ihre Beute nur mit Hilfe eines Fahrzeugs wegbekamen. (CD)

