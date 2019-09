Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb konnte flüchten - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Langfinger wurde am Dienstag in einem Baumarkt im Erfurter Norden beim Diebstahl erwischt. Er hatte Sachen aus dem Baumarkt unter seinem T-Shirt versteckt. Ohne die Waren zu bezahlen, verließ er schließlich den Markt. Vor der Tür wurde der Langfinger von dem Ladendetektiv aufgehalten und aufgefordert, in sein Büro mitzukommen. Der Dieb weigerte sich allerdings und warf dem Detektiv sein Fahrrad vor die Beine, so dass sich der Detektiv leicht verletzte. Fluchtartig fuhr der Dieb mit dem Fahrrad in Richtung Rieth davon. Seinen Rucksack ließ er zurück. Die Polizisten fanden bei der Sicherstellung des Rucksacks und der markanten Personenbeschreibung Hinweise zu dem vermeintlichen Täter, der bereits der Polizei bestens bekannt ist. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

