Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Autokennzeichen - Sömmerda

Erfurt (ots)

Gestohlene Kennzeichen hatte ein 30-Jähriger an seinem Kleinbus, als er am Mittwochabend von Polizeibeamten auf der Erfurter Höhe in Sömmerda festgestellt wurde. Diese gehörten eigentlich an ein Fahrzeug aus dem Kyffhäuserkreis. Dem 30-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. (CD)

