Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch gefahren - Erfurt

Erfurt (ots)

Im Rauschzustand befanden sich am Mittwoch zwei Männer, die von Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nord bei Verkehrskontrollen angehalten wurden. Auf der Hans-Sailer-Straße erwischte es einen 34-jähriger Fahrradfahrer. Der Wert laut Atemalkoholmessgerät zeigte über 1,7 Promille an. Ähnlich verlief es bei einem 20-jährigen Autofahrer, der kurz vor Mitternacht im Bereich der Stotternheimer Straße gestoppt wurde. Bei ihm zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Für einen 39-Jährigen endete die Autofahrt heute Morgen in der Salinenstraße. Nachdem er angehalten wurde und einen Atemalkoholtest durchgeführt hatte, stand fest, dass die Fahrt endete. Das Messgerät zeigte knapp 1,2 Promille an. Alle drei Männer durften nicht weiterfahren und wurden zur Blutentnahme zur Polizeidienststelle verbracht. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell