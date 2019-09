Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos vor Schule aufgebrochen - Erfurt

Erfurt (ots)

Gleich zwei Autos wurden am Dienstagabend von Unbekannten auf dem Parkplatz einer Schule in der Müfflingstraße aufgesucht. Die Täter zerstörten die Autoscheiben und erlangten ein Netz mit Volleybällen, einen Rucksack, in dem sich ein Laptop, ein Handy und ein Portemonnaie mit rund 100 Euro Bargeld und Geldkarten befanden. Die Unbekannten müssen zwischen 19:00 und 19:30 Uhr zur Tat geschritten sein. Der Inspektionsdienst Erfurt-Süd nimmt Hinweise, unter Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer241577 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell