Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch mit geklautem Drahtesel unterwegs - Erfurt

Erfurt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag am Juri-Gagarin-Ring ein 30-jähriger Fahrradfahrer angehalten. Die Beamten prüften das Fahrrad und stellten fest, dass es in Fahndung stand. Das Rad war erst vor wenigen Tagen gestohlen worden. Außerdem durchsuchten die Polizisten den Radfahrer und fanden in seinem Portemonnaie drei Tütchen mit Rauschgift. Das Fahrrad und die Drogen wurden sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell