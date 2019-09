Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtlicher Spaziergang endet im Gefängnis

Erfurt (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde ein 34-Jähriger Mann in der Magdeburger Allee einer Kontrolle unterzogen. Die kontrollierenden Polizeibeamten bewiesen hierbei das richtige Gespür. Der Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht und führte darüber hinaus noch Betäubungsmittel bei sich. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.(ER)

