Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Fahrradbesitzer!

Die Polizei in Erfurt sucht den Besitzer des abgebildeten Fahrrads. Das Mountainbike wurde am 27.06.2019 bei einer Verkehrskontrolle sichergestellt. Mit dem Fahrrad war eine 22-jährige Frau unterwegs, die gegenüber den Polizisten geständig war und äußerte, dass ihr das Fahrrad nicht gehören würde. Ihren Aussagen nach, hat sie das Fahrrad in Ilmenau, in der Nähe vom Kaufland einfach mitgenommen, als es dort abgestellt war. Bisherige Ermittlungen der Polizei haben noch nicht zum Ermitteln des Besitzers geführt. Auf dem schwarz/weißen Bulls Sharp Tail Fahrrad befindet sich auch der Aufkleber eines Fachhändlers. Wem gehört das Fahrrad bzw. wer kann Angaben zu dem Fahrradbesitzer machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 0161650 entgegen. (CD)

