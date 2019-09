Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresordiebe waren unterwegs

Erfurt (ots)

Zwei Tresore mitsamt dem Inhalt von ca. 1.000 Euro Bargeld, ein Notepad und zwei Beamer trugen unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende aus Büros in der Leipziger Straße. Sie beschädigten die Zugangstüren, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Einer der beiden Tresore wurde später von einem Zeugen im Bereich der Bunsenstraße entdeckt. Die Polizisten konnten den aufgebrochenen Tresor dem Einbruch zuordnen und stellten ihn sicher. (CD)

