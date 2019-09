Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baucontainer aufgebrochen

Erfurt (ots)

Auf einer Baustelle in Erfurt-Stotternheim wurde am vergangenen Wochenende in Baucontainer eingebrochen. Nachdem die Täter Bauzäune beiseite gestellt hatten, gelangten sie an die Baucontainer. Die Täter erbeuteten ein Kanalmessgerät und eine Akku Flex im Gesamtwert von ca. 5.200 Euro sowie eine Geldkassette mit 100 Euro Bargeld. Die entstandene Schadenssumme an den Containern wird auf 1.000 Euro geschätzt. Auch in der Grolmannstraße waren Diebe unterwegs, die einen großen Überseecontainer aufbrachen und daraus verschiedene Baumaschinen im Wert von ca. 5.000 Euro entwendeten. Auch in diesem Fall fiel der Einbruch erst am Montagmorgen auf, als die Arbeiter auf die Baustelle kamen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (CD)

