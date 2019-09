Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwarzer Audi A4 gestohlen

Erfurt (ots)

Ein schwarzer Audi A4 Avant ist am Montag von einem Parkplatz in der Budapester Straße verschwunden. Der 29-jährige Besitzer hatte ihn dort gegen 00:15 Uhr abgestellt. Als er gegen 06:30 Uhr nach seinem Auto schauen wollte, stand es nicht mehr auf dem Parkplatz. Er meldete den Diebstahl der Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Auto mit Erfurter Kennzeichen einleitete. Der Wert des Wagens wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und eventuell Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

