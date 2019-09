Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Silbermünzen aus Lagerhalle verschwunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Zehn silberne Gedenkmünzen sind am vergangenen Wochenende in die Hände von Einbrechern gelangt. Der Eigentümer hatte die Münzen neben anderen Trödelsachen in einem Lagerraum in Leubingen aufbewahrt. Als er Montagnachmittag dorthin kam, stellte er den Diebstahl der Münzen im Wert von ca. 50 Euro fest. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell