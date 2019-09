Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montagabend in der Nähe von Buttstädt schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war auf der Straße zwischen Buttstädt und Mannstedt unterwegs, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. Die 37-jährige Nissan-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Leichtkraftrad des Jugendlichen entstand Totalschaden, am Nissan 3.000 Euro Schaden. Die Straße musste für fast eine Stunde voll gesperrt werden. (CD)

