Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ergebnisse Verkehrspräventionstag in Sömmerda

Bild-Infos

Download

Sömmerda (ots)

Die Polizei hat heute in Sömmerda und dem Landkreis Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei stand nicht die Bestrafung der Verkehrssünder im Mittelpunkt. Vielmehr sollte an diesem Aktionstag den Fahrern in aufklärenden Gesprächen ihr Fehlverhalten und die daraus resultierenden, möglichen Folgen aufgezeigt werden. Die Polizei kontrollierte im Stadtgebiet von Sömmerda und an sechs weiteren Kontrollstellen im Landkreis. Kontrolliert wurde in den Ortschaften Weißensee, Tunzenhausen, Rastenberg, Bachra und Großrudestedt. Hier stellten die Beamten über 100 Verstöße fest. Neben überhöhter Geschwindigkeit, hatten einige der Fahrer ihr Handy beim Fahren benutzt und auch keinen Gurt angelegt. Wegen Mängeln am Fahrzeug und fehlenden Dokumenten, folgten insgesamt 16 Mängelscheine bzw. Kontrollaufforderungen. Unterstützt wurden die Polizisten von Kollegen aus Erfurt, die mit Lasergeräten und einem mobilen Messfahrzeug in verschiedenen Ortschaften gezielt Geschwindigkeitsmessungen durchführten. Der "Spitzenreiter" wurde in Großrudestedt bei erlaubten 50 km/h, mit 82 km/h gemessen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell