Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Leitplanken geprallt

Erfurt (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache verursachte ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntag auf der Ostumfahrung der Bundesstraße 7 einen Verkehrsunfall. Der Toyota-Fahrer war kurz nach Mitternacht in Richtung Bunsenstraße unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen prallte gegen die Leitplanken und beschädigte diese auf einer Länge von 20 Metern. Der Autofahrer wurde mit dem Verdacht auf Verletzungen in die Klinik gebracht. An seinem Toyota entstand Totalschaden. Aufgrund des Unfalls kam auch die Feuerwehr zum Einsatz, die mit für die Absicherung der Unfallstelle sorgte. Ein anderer Autofahrer erkannte die Absperrung jedoch zu spät und prallte trotz eingeleiteter Vollbremsung gegen eine aufgestellte Warnpyramide der Feuerwehr. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Verkehrsunfall führte zur zeitweiligen Vollsperrung der Straße. (CD)

