Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gegen Laterne gefahren

Erfurt (ots)

Der Genuss von Alkohol hatte am frühen Samstagmorgen für einen 47-jährigen Autofahrer einen Verkehrsunfall zur Folge. Er kam auf der Friedrich-Engels-Straße mit seinem VW Transporter von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen. Durch die zertrümmernden Teile wurden auch drei parkende Autos beschädigt. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Das Ergebnis beim Atemalkoholtest zeigte über 1,8 Promille an. Der 47-Jährige wurde zur Blutentnahme in die Klinik gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 9.000 Euro. Die Feuerwehr und Mitarbeiter vom Straßenbauamt kamen vor Ort und sorgten für die Sicherung der Straßenlaterne sowie für die Ausleuchtung und Beräumung der Fahrbahn. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell