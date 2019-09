Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger an Handtasche vergriffen

Erfurt (ots)

Ein Langfinger nutzte am Samstagvormittag in der Johannesvorstadt die Gelegenheit, um die Handtasche einer 52-jährigen Frau zu stehlen. Während die Frau die Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos verlud, ergriff der Dieb unbemerkt ihre Handtasche vom Beifahrersitz. Als die Frau in ihr Auto einsteigen wollte, merkte sie den Verlust ihrer Tasche, in der sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente und EC-Karten befanden. (CD).

