Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streithähne in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Drei Fahrgäste sind am späten Freitagabend in einer Straßenbahn in Erfurt heftig aneinander geraten. Ein Pärchen hatte sich mit einem 40-jährigen Fahrgast gestritten. Dabei soll der 41-jährige Mann und seine 19-jährige Freundin auf den anderen Fahrgast eingeschlagen haben. Nachdem das 40-jährige Opfer durch den Schlag mit einer Bierflasche am Kopf getroffen wurde, konnte dieser leicht verletzt aus der Straßenbahn flüchten. Alle drei Personen waren alkoholisiert. Das Pärchen war der Polizei bereits wegen einer Vielzahl anderer Straftaten, u.a. Betäubungsmitteldelikten, Körperverletzung und Diebstahlshandlungen bekannt. Sie erhielten beide eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell