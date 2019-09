Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch auf Crossmaschine

Sömmerda (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda erahnten am Samstagabend, dass bei dem Fahrer einer Crossmaschine etwas nicht stimmte. Sie hielten den 35-Jährigen auf der Weißenseer Straße an. An dem Krad waren weder Kennzeichen angebracht, noch hatte der Fahrer eine Fahrerlaubnis. Nachdem sich der Mann einen Drogenvortest unterzogen hatte, zeigte dieser ein positives Ergebnis an. Auch die Rahmennummer am Krad wies Manipulationen auf, so dass ein Diebstahl nicht auszuschließen war. Vorsorglich wurde das Krad von der Polizei sichergestellt. Der 35-Jährige, der bereits wegen Betäubungsmittelverstößen bei der Polizei bekannt ist, erhielt mehrere Anzeigen. (CD)

